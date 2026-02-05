Польша тайно передала Украине самолет Ан-28 для отражение атак дронов

Ставший героем французского телерепортажа украинский самолёт Ан-28 оказался польским PZL M28 Skytruck, специально переоборудованным для борьбы с дронами. Об этом пишет "Военный осведомитель".

Это не обычный транспортник, а модификация советского Ан-28, которую с 1984 года выпускает польский концерн PZL, входящий в состав Lockheed Martin. От оригинала он отличается канадскими двигателями Pratt&Whitney, а также изменённой конструкцией фюзеляжа и крыльев.

В одном из оконных проёмов установлен американский скорострельный многоствольный пулемёт M134, предназначенный для перехвата беспилотников. В экипаж, помимо двух пилотов, входят оператор инфракрасной камеры и стрелок в очках ночного видения.

Официальные власти Варшавы и Киева никак не комментировали передачу этого специального самолёта Украине.