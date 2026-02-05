«Радиостанция Судного дня» передала два новых загадочных слова

Радиостанция УВБ-76, более известная как «радиостанция Судного дня», передала новое сообщения с загадочными словами. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76 логи».

Станция вышла в эфир в 11:38 мск и передала сообщение со словами «вьюнопень» и «анжу». Их значение, как и в остальных случаях, остается неизвестным.

Напомним, что УВБ-76 вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания и щелчков, которые изредка прерываются для речевых сообщений.

4 февраля радиостанция передала слово «доярокайф», 2 февраля — слова «маркетинг» и «узелокус». 29 января было передано сразу пять сообщений со следующими словами: «стояк», «дернолорд», «паяние», «староверец», «опоролавр», «очерк» и «бульончик».