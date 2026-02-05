США и Британия развернули свои боевые танки недалеко от российской границы

Военные США и Британии провели учения с применением боевых танков на границе с Россией. Об этом пишет Military Watch Magazine.

© Alexander Welscher/dpa/TACC

В публикации говорится, что Армии США и Великобритании развернули свои танки M1A2 Abrams и Challanger2 ради участия в учениях «Зимний лагерь». Они проходят около города Тапа в Эстонии. Учения организованы примерно в 100 километрах от России. Автор текста уточняет, что этим шагом Запад хочет послать Москве сильный сигнал на фоне напряженности между двумя сторонами.

Ранее стало известно, что США проведут многодневные военные учения с участием авиации на Ближнем Востоке на фоне эскалации конфликта с Ираном.