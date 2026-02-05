Срок последнего ядерного договора истек: что теперь ждет Россию и весь мир

С 5 февраля 2026 года истек срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III) — последнего ядерного договора между РФ и США. Как сообщает «КП», все это может привести к новой гонке ядерных вооружений.

Как умирал Договор

ДСНВ был подписан в 2010 году — на тот момент главами России и Штатов Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. По плану срок его действия составлял 10 лет с возможностью продления еще на пять лет. В силу соглашение вступило 5 февраля 2011 года.

Документ стал ключевым инструментом в контроле над ядерными арсеналами стран, установив четкие ограничения на количество стратегических наступательных вооружений, а также то, как ограничения будут контролироваться.

С 2022 года диалог между РФ и США по вопросам выполнения ДСНВ практически прекратился из-за обострения отношений, санкций против Москвы и поддержки Вашингтоном Киева. Инспекции в рамках договора прекратились, на фоне чего начались взаимные обвинения в нарушении договора. В результате в феврале 2023 года Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ.

При этом с самого начала действия договора США пытались хитрить. Например, они ни разу полноценно не пустили российских специалистов к себе с ядерной инспекцией. По одной версии, из-за того, что ядерные силы шахтного базирования были в плачевном состоянии, а по другой — Штаты продолжали наращивать количество ракет и боеголовок.

Кроме того, Москва так и не смогла убедить Вашингтон, что нечестно засчитывать в Договоре один тяжелый бомбардировщик за один ядерный заряд, ведь один такой борт может нести сразу до 24 ракет или бомб.

Однако и это не главное, ведь к 5 февраля 2018 года Россия свои обязательства по сокращению ядерных сил выполнила, а вот американцы просто вычеркнули из зачета 56 пусковых установок с подлодок «Трайдент-II» и 41 бомбардировщик В-52Н. Они заявили, что якобы переоборудовали их в безъядерные. Еще несколько шахт они обозвали «учебными» и тоже не стали включать в зачет.

В 2025 году российский лидер Владимир Путин заявлял, что Москва готова и после 5 февраля 2026 года соблюдать установленные ограничения, если Вашингтон поступит так же. Президент Дональд Трамп назвал это «очень хорошим предложением», однако никаких конкретных действий со стороны Белого дома не последовало.

Что теперь будет?

Вероятно, США и дальше продолжат тайно наращивать свой ядерный потенциал. Несмотря на их превосходство перед Россией в МБР, они значительно отстают от российских войск в количестве тактического ядерного оружия. Однако есть в отказе от сокращения стратегического вооружения и другая причина — политическая. Ядерный расклад в мире изменился. На планете по меньшей мере девять стран с ядерным оружием. Вашингтон опасается, что в случае войны с Москвой на ее стороне будут Китай и КНДР. А вот в Европе Белый дом не уверен.

Политолог Алексей Чадаев замечает, что России сохранять ДСНВ не за чем — его смысл был в том, что он создавал «контекст глобальной безопасности». Ведущие страны мира договорились о ядерном паритете, что позволяет им заниматься нераспространением ядерного оружия на планете.

«Но, например, Китай не хотел к СНВ присоединяться. Он сказал: поскольку наш ядерный арсенал в разы меньше, чем у США и России, то сокращайте до нашего уровня, тогда и поговорим. А в ситуации, когда такого договора нет, остается мало аргументов и для тех стран, которые, вопреки режиму нераспространения, начинают у себя делать ядерное оружие — что их теперь сдерживает?», — заявил политолог.

Эксперт отмечает, что непродление договора приводит к полному снятию рамок, ограничивающих ядерные арсеналы РФ и США. Это, скорее всего, создаст правовой вакуум в сфере стратегической стабильности, и хоть это плохо для мира, для России — «скорее неплохо».

Чадаев также отметил, что ключевое разногласие между сторонами — учитывать ли ядерные арсеналы Великобритании и Франции. Россия заявляет, что их необходимо рассматривать как единое цело, а США сейчас не особо уверенны в будущем НАТО и хотят договариваться лишь по своему арсеналу.