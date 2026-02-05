В ходе военной игры, имитирующей военную операцию России на восточном фланге НАТО, Москве удалось установить полный контроль над Прибалтикой всего за несколько дней. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на результаты закрытого моделирования. Согласно сценарию, Россия объявила о «гуманитарном кризисе» в Калининграде и провела молниеносную операцию, получив контроль над литовским городом Мариямполе — ключевым транспортным узлом. Победа была достигнута благодаря тому, что США отказались задействовать 5-ю статью устава альянса, посчитав действия русских не военной агрессией, а «миссией помощи», а европейские союзники погрязли в сомнениях.

© Московский Комсомолец

Американская деловая газета отмечает, что успех российской стороны был обеспечен не численным превосходством, а параличом принятия решений в западных столицах. Дислоцированная в Литве немецкая бригада не вмешалась в конфликт, так как выезды с ее базы были заранее заминированы с помощью беспилотников. Польша мобилизовала армию, но не решилась пересечь границу, а Берлин проявил фатальную нерешительность.

В итоговом отчете издания приводится вывод о том, как мало сил потребовалось для развала обороны альянса: «В ходе военной игры, в отсутствие американского лидерства, России удалось за пару дней... установить господство над Прибалтикой, развернув первоначально лишь около 15 000 военнослужащих».

Военный аналитик, исполнявший в симуляции роль начальника Генштаба РФ, заявил, что в Москве четко понимали психологию противника: «Было понимание: Германия будет колебаться. И этого было достаточно для победы».

Однако в Вильнюсе результаты игры восприняли скептически. Начальник штаба обороны Литвы Гедрюс Пременецкас, комментируя сценарий WSJ, заявил, что в реальности внезапность такого масштаба невозможна: «У Вильнюса было бы достаточно разведывательных данных, чтобы избежать подобного сценария».

Организаторами нашумевшей симуляции выступили немецкая газета Die Welt и Центр военных игр при Университете имени Гельмута Шмидта. К участию привлекли 16 бывших высокопоставленных чиновников НАТО, депутатов и экспертов.

Напомним, что в МИД РФ неоднократно опровергали публикации западных СМИ о возможном нападении России на Европу. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону также подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.