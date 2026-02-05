Масштабная атака ВСУ 5 февраля: громкие взрывы и разрушения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сегодня ночью российские регионы 95 беспилотными летательными аппаратами. К каким последствиям привело нападение, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, на российские регионы были выпущены украинские беспилотники самолетного типа. 36 БПЛА были сбиты над территорией Краснодарского края, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря.

Еще восемь дронов были перехвачены в небе над территорией Белгородской области, два — над Республикой Крым и один — над Волгоградской областью, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.

Краснодарский край

В результате атаки украинских дронов на Краснодарский край повреждения получил частный жилой дом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Пострадавших нет. В здании повреждены стены и окна. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

В свою очередь глава Краснодара Евгений Наумов предупредил в своем Telegram-канале, что в городе возможно обнаружение обломков БПЛА. При этом, по его данным, повреждений критической инфраструктуры нет.

«Уважаемые краснодарцы, напоминаю, что снимать и выкладывать фото и видео работы ПВО запрещено. При обнаружении фрагментов беспилотника — не подходите и не трогайте их, сообщите по единому номеру экстренных служб — 112», — заявил он.

Ростовская область

Ростовская область подверглась сегодня массированной воздушной атаке, «к сожалению, не обошлось без последствий». Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил, что были атакованы 12 городов и районов.

«Кроме Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска, Новошахтинска и Азовского района, нападению подверглись - Неклиновский, Октябрьский сельский, Каменский, Красносулинский, Зерноградский районы, города Каменск-Шахтинский и Шахты», — пояснил он.

По словам Юрия Слюсаря, в результате атаки в Батайске был ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, поврежденного в результате падения обломков БПЛА.

«Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. По предварительным оценкам медиков, угрозы жизни нет», — рассказал губернатор.

Также осколками в Батайске повреждены пять автомобилей, которые находились на стоянке агропредприятия, и здание склада. В Новошахтинске получили повреждения фасад и окна частного дома.

При этом очевидцы рассказали Telegram-каналу Shot о громких взрывах в районе Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайска и Азова. По их данным, «группы вражеских дронов летели со стороны Таганрогского залива».

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что Белгород подвергся ракетному обстрелу и атакам двух беспилотников, которые были сбиты системой ПВО. Пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии.