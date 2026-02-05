В США указали Украине на «плохие новости» из-за ракет Meteor для уничтожения российских Су

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут использовать европейские дальнобойные ракеты Meteor только на шведских истребителях Gripen. На нюанс возможного использования Киевом нового оружия указал американский портал TWZ.

Издание утверждает, что скорее всего Украина получит ракеты класса «воздух-воздух» Meteor, которые якобы позволят Киеву восстановить баланс сил против российских истребителей Су.

«Плохие новости: ракеты Meteor, скорее всего, станут доступны только после того, как Киев приобретет истребители Saab Gripen, — план, который остается под вопросом, особенно в отношении сроков его реализации», — говорится в публикации.

Издание называет Meteor одной из самых эффективных ракет класса «воздух-воздух» в мире.

«Ключевой особенностью этой ракеты является уникальная прямоточная двигательная установка, мощность которой можно регулировать на разных этапах полета. Это гарантирует, что ракета сохранит значительные запасы энергии во время конечной атаки», — пишет портал.

TWZ отмечает, что Meteor позволяет поражать цели на дальности до 210 километров, то есть по данному параметру сопоставима с российской ракетой класса воздух-воздух Р-37М, запускаемой истребителями Су.

«В нынешнем виде Meteor является наилучшим кандидатом для Украины, чтобы попытаться восстановить баланс в воздушной войне в условиях противодействия дальнобойным ракетам Р-37М, и, наконец, поставить под угрозу российские самолеты в пределах дальности их собственных ракетных возможностей», — утверждает портал.

TWZ отмечает риски передачи Meteor украинской стороне, поскольку элементы ракеты могут попасть к России.

В декабре издание Breaking Defense сообщило, что истребители F-35 с европейскими ракетами большой дальности класса «воздух-воздух» Meteor прошли наземные испытания.

В октябре журнал The National Interest заметил, что шведский Saab JAS 39 Gripen стал бы идеальным истребителем для Украины.