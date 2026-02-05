$76.9191.11

DE: Россия сделала пугающее предупреждение о последствиях ввода сил на Украину

Россия сделала пугающее предупреждение о последствиях возможной отправки на Украину войск стран — участниц «коалиции желающих».

Россия сделала пугающее предупреждение о последствиях ввода сил на Украину
Такое утверждение приводит британская газета Daily Express. Издание отмечает, что предупреждение МИД России выглядит пугающим.

«Россия выступила с пугающей угрозой нанести удар, если войска будут размещены на Украине в рамках мирного соглашения», — говорится в публикации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные войска в случае их размещения на Украине будут рассматриваться российской стороной как законные военные цели.