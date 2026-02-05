Надеждой ВСУ в 2026 году стал «космический чувак»

Нового министра обороны Украины Михаила Федорова назвали надеждой армии Украины в 2026 году. Соответствующее заявление сделал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает «Украинская правда».

По словам военнослужащего, в 2025 году надеждой ВСУ был командующий силами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Роберт Бровди с позывным Мадьяр. Однако в настоящее время, признают собеседники издания, украинские войска проигрывают на фронте.

«Миша — надежда 2026-го. Он — космический чувак», — отметил один из офицеров ВСУ.

В начале января Верховная Рада отправила в отставку министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. После этого парламентарии поддержали назначение на эту должность Михаила Федорова.