«Без Одессы никак»: эксперты назвали цели ВС РФ на ближайший год

Очередной раунд переговоров в Абу-Даби проходит за закрытыми дверями, однако «переговорный фон» задает ситуация на фронте. Как сообщает «Царьград», военные эксперты объяснили, как она будет развиваться в этом году и какие цели будут у ВС РФ.

Внимание на Харьков

Согласно официальным данным Минобороны РФ, за 2025 год ВС РФ освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6,2 тысячи квадратных километров территории. За январь — еще 526 квадратных километров, что на 41% больше, чем годом ранее.

В наступившем году события могут закрутиться вокруг Харькова. Второй по размерам город Украины находится всего в 25 км от Белгородской области и является операционной базой и плацдармом ВСУ для ударов по российской территории. Не исключено, что командование ВС РФ попытается охватить Харьков и обрезать логистику.

«По Купянску продолжаются бои, обстановка сложная. Единственное, что враги хорошо понимают: потеряв Купянск, у них может рухнуть оборона на всем харьковском направлении. Поэтому они будут держаться не столько за сам Купянск, сколько за тыловые базы, которые примыкают к нему: Лозовской, Изюмский и Балаклейский районы», — пояснил полковник запаса Геннадий Алехин.

Он отмечает, что определенный потенциал имеет расширение плацдарма у Волчанска, который разрастается сразу в трех направлениях. Одна из основных задач там — ликвидировать крупный узел обороны ВСУ в районе Великого Бурлука. Это позволит отсечь противника от тылов и продвигаться в глубину харьковского направления.

Второе потенциально перспективное направление на северном участке фронта — стык Харьковской и Сумской областей. В конце 2025 года российские подразделения взяли там несколько вражеских позиций. Если ВС РФ удастся уничтожить транспортные рукава между Сумами и Харьковом, то у них появится возможность действовать по флангам обоих городов.

Главная битва 2026 года

Продолжится в 2026 году и борьба за освобождение Донбасса и Запорожья. Если события будут развиваться благоприятно, то ВС РФ будут пытаться скинуть ВСУ в Днепр.

«В этом году главная битва как раз будет развиваться в Донбассе. Это битва за Славянск-Краматорск и Дружковскую городскую агломерацию, а также сопутствующие им бои за Красный Лиман, за Купянск, на Слобожанском фронте», — уверен военный эксперт Александр Матюшин.

Также российские войска продолжат борьбу за освобождение Запорожья, а ближайшей целью на этом направлении станет город Орехов, который закрывает подступы к столице Запорожской области и уже охватывается российскими военными. Несмотря на то, что сам по себе город небольшой, битва за него, скорее всего, будет тяжелой — там имеется крупный и мощный укрепрайон противника, который укреплялся практически с начала СВО.

Возвращение Одессы

Ключевой для РФ вопрос на юге — это возвращение Одессы. Много раз отмечалось, что при нынешней конфигурации фронта и имеющемся балансе сил у России нет вариантов проведения операции по освобождению. Скорее всего, их не появится и в нынешнем году.

Наиболее вероятным вариантом для группировки войск «Днепр» остается или оборона, или попытка зайти в Херсон. Осенью 2025 года авиация России побила мосты между правобережной частью города и микрорайоном на острове Корабельный. Одно время дроноводы ВС РФ активно охотились за вражескими военными на Корабельном, а туда направили несколько ДРГ. Развивать усилия командование ВС РФ на этом направлении.

Сама целесообразность десантной операции в Херсоне вызывает сомнения — более оправданной выглядит переправа в другом месте, формирование плацдарма и запуск наступления в обход города. Однако, при всей сложности этой задачи, Россия не может отказаться от планов по освобождению всего юга Украины.

«Без взятия Одессы никак. Безусловно. Одесса — русский город, это Россия, Российская Империя, и наш князь Потемкин-Таврический ее основал, и там вложено было очень много сил именно в русское поселение. С точки зрения военной мы будем достаточно серьезно прикрыты с Черноморского побережья, и получится, у нас будет сухопутный коридор к Приднестровью», — заявил военный эксперт, подполковник запаса Олег Шаландин.

Доминирование в воздухе

Успехи на фронте воспринимаются через призму сухопутных наступлений, но современный конфликт в действительности происходит в воздухе. Российская армия смогла перейти в наступление только после того, как в 2023 году бомбардировщики получили массовый высокоточный боеприпас — авиабомбы на универсальных модулях планирования и коррекции. Кроме того, промышленность в разы нарастила производство авиационных ракет.

«Логично продолжение уничтожения объектов ВПК, объектов двойного назначения и объектов, которые работают на ВПК, объектов энергосистемы, если таковые останутся. Это политика уничтожения военного потенциала ВСУ и принуждения к быстрейшему прекращению огня — поэтому она будет продолжена», — заявил генерал-майор авиации в запасе Сергей Липовой.

Он подчеркнул, что прилетать будет и по гражданской инфраструктуре, поскольку противник использует ее для военных нужд. Объекты ВПК регулярно размещаются в складах, торговых центрах и других аналогичных объектах.