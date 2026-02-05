На Западе заявили о враждебном сигнале США в адрес России

Нежелание руководства Соединенных Штатов продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) посылает Российской Федерации враждебный сигнал, заявил полковник американской армии запаса Дуглас Макгрегор.

«Самая большая проблема заключается в том, что мы отбрасываем структуры прошлого на 100%, но для русских это выглядит так, как будто мы готовимся к атаке», — поделился своей точкой зрения военный эксперт.

Аналитик напомнил, что система контроля над вооружениями на протяжении долгих лет была системообразующим звеном стратегических отношений между Москвой и Вашингтоном, снизившим напряженность между двумя странами и добавившим прозрачности в противостояние двух государств в военной сфере.

В российской интерпретации американцы не заинтересованы в мирном сосуществовании, подытожил Макгрегор.

Срок действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) истек 5 февраля 2026 года.