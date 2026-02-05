Новости СВО сегодня: удар «Краснополя» и «разрыв» логистики ВСУ
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении артиллерии ВСУ в Запорожской области и об успешных операциях российских сил под Купянском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру четверга, 5 февраля.
Воздушный таран против дронов ВСУ
Операторы FPV-перехватчиков ВС РФ воздушным тараном уничтожили украинские беспилотники под Купянском (Харьковская область), сообщили в Минобороны России. Операцию провели военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Уничтожены были два разведывательных беспилотника «Лелека-100» и дрон «Шарк».
Операция «Ланцета»
Операторы дронов ВС РФ уничтожили артиллерию ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Российские силы выявили замаскированную огневую позицию самоходной артиллерийской установки ВСУ. Орудие было уничтожено комбинированными ударами FPV-дрона и барражирующего боеприпаса «Ланцет».
Также операторы заметили буксируемую гаубицу «Мста-Б», направлявшуюся на огневую позицию. Она была уничтожена ударом «Ланцета». Это сорвало подготовку ВСУ к ведению огня по российским позициям.
Удар по роботу ВСУ
Операторы российских дронов уничтожили пикапы и наземный робототехнический комплекс ВСУ на краматорско-кружковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Попавшая под удар робототехническая платформа ВСУ доставляла боеприпасы на передовую.
«В результате атаки произошла детонация груза, и транспортное средство буквально разорвало на части», - заявили в Минобороны.
Также операторы дронов нанесли успешные удары по двум пикапам ВСУ, перевозившим боеприпасы и украинских солдат.
Удар «Краснополя»
Российская самоходная гаубица «Мста-С» уничтожила четыре замаскированных пункта управления дронами ВСУ в Купянском районе, заявили в Минобороны РФ. Получив координаты целей, расчет гаубицы прибыл на огневую позицию и нанес удары из 152-миллиметрового орудия. Для уничтожения приоритетных целей, включая пункт управления ударными гексакоптерами R-18, использовались высокоточные корректируемые боеприпасы «Краснополь».
Удар Су-34
Российский истребитель Су-34 уничтожил пункт управления дронами и ликвидировал личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».
Экипаж Су-34 нанес удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После этого истребитель благополучно вернулся на аэродром вылета.
ВС РФ «разрывают» логистику ВСУ у Гуляйполя
Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев заявил, что ВС РФ «разрывают» логистику ВСУ в Запорожской области в районе Гуляйполе. Об этом пишут «Аргументы и факты».
По данным Царева, российские силы продвигаются на участке между поселком Зализничное и селом Верхняя Терса. Он заявил, что в южной части Зализничного идут ожесточенные бои.
ВСУ под Сумами бросают солдат с одного участка на другой
Из-за огромных потерь ВСУ приходится перебрасывать свои подразделения в Сумской области с одного направления на другое. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».
В сообщении отмечается, что пополнения, прибывающего из учебных центров ВСУ, не хватает, чтобы восполнить потери. На сумском участке ВС РФ ведут активное наступление сразу в нескольких районах при поддержке авиации, расчетов «Гераней» и артиллерии.