Артиллерия ВС РФ обстреляла электроподстанцию в Харькове.

Работала РСЗО. Прозвучало не менее трех взрывов, после чего в нескольких районах пропало электричество, остановилось метро, пишет "Изнанка".

Тяжелые реактивные системы "Торнадо-С" активно используются для вывода из строя энергетики во втором по величине городе Украины. Благо дальность их стрельбы - до 90 километров, - позволяет поражать цели на всей территории мегаполиса, не отвлекая авиацию от решения задач на других участках фронта.

Так РСЗО уничтожили харьковскую ТЭЦ-5, после чего наземный электротранспорт заменили автобусами, а коммунальщики слили воду с многоэтажек - отопления им в обозримом будущем не видать.

Власти пообещали развернуть во дворах 101 пункт обогрева, но горожане отнеслись к этой идее с опаской - в Киеве в подобных пунктах дежурят сотрудники ТЦК.