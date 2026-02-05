Маска обвинили в действиях против российских военных

Американского миллиардера Илона Маска, владельца компаний Tesla и SpaceX обвинили в действиях против российских военных и обслуживании интересов Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такими заявлениями выступили авторы связанного с Вооруженными силами канала «Два майора» в Telegram.

Авторы портала сообщили, что Маск подтвердил ограничения в работе терминалов Starlink в зоне спецоперации — аппаратура будет работать лишь после того, как военные зарегистрируют ее в украинских органах власти. При этом, известно, что «серыми» терминалами активно пользуются и российские военные, что лишит их доступа к спутниковой связи.

«Обожаемый миллионами фашист Илон Маск обслуживает интересы ВСУ (...) Обсасываемый либерастней «гений» в очередной раз оказал помощь ВСУ в убийстве наших солдат», — авторы канала «Два майора».

Маск прокомментировал меры против использующих Starlink российских дронов

О массовом отключении терминалов Starlink у военных с обеих сторон стало известно вечером 4 февраля. Автор Telegram-канала «Romanov Лайт» Владимир Романов подтвердил эту информацию.