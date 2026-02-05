«Критическая ситуация»: что происходит в районе Красного Лимана

Российские военные ведут наступление в районе Красного Лимана, взяв в полукольцо подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Проблемы со снабжением и сильные морозы привели к катастрофическому ухудшению обстановки для противника, рассказал газете «Аргументы и факты» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее стало известно, что ВС России блокировали все асфальтированные дороги в Красный Лиман. Вооруженным силам Украины приходится наводить переправы, организовывать лодочные коммуникации через Северский Донец, а также наращивать группировку тяжелых дронов для доставки.

При этом данные радиоперехвата свидетельствуют о том, что украинские военные в этом районе жалуются на катастрофическое обострение обстановки. В частности, военнослужащие 63-й бригады ВСУ сообщили не только о больших потерях в окрестностях города, но и о царящей там панике, отмечает газета.

«Российские войска в Красном Лимане продвинулись и улучшили свои позиции, около 800-1000 боевиков сейчас находятся в критической ситуации. Они не в окружении, но в полуокружении», — пояснил Матвийчук.

Эксперт обратил внимание на то, что ключевым фактором, кардинально изменившим ситуацию, стали морозы до -22 градусов. Отсутствие надежного снабжения, теплого обмундирования и укрытий приводит к тому, что «обмороженные боевики начали сдаваться в плен». Ситуацию усугубляет и присутствием в районе Красного Лимана иностранных наемников, отметил он.

«Несколько трупов колумбийских наемников было найдено. В плен на том направлении наемников пока не брали, а обмороженные из-за холодов украинские боевики — сдаются», — констатировал Анатолий Матвийчук.

Эксперт прогнозирует, что дни украинской группировки войск на этом направлении «сочтены», так как бойцы ВС России завершили изоляцию района боевых действий, перекрыли огневыми налетами логистику ВСУ и ситуация для противника «будет только ухудшаться».