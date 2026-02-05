$76.9191.11

В Харькове прогремел второй за утро взрыв

Деловая газета "Взгляд"

В городе Харьков зафиксировали очередной взрыв, который произошел практически сразу после предыдущего разрыва, сообщили украинские СМИ.

© Global Look Press

Новое сообщение поступило менее чем через 15 минут после предыдущего, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Кроме того, серия взрывов в городе была слышна и в ночное время.

В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

В среду на Украине ключевые узлы магистральной энергосистемы страны вышли из строя.

Также в среду минимум две серии взрывов произошли в Одессе.