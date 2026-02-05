В Харькове прогремел второй за утро взрыв

В городе Харьков зафиксировали очередной взрыв, который произошел практически сразу после предыдущего разрыва, сообщили украинские СМИ.

Новое сообщение поступило менее чем через 15 минут после предыдущего, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Кроме того, серия взрывов в городе была слышна и в ночное время.

В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

В среду на Украине ключевые узлы магистральной энергосистемы страны вышли из строя.

Также в среду минимум две серии взрывов произошли в Одессе.