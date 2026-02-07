Украинские дроны ночью пытались атаковать сразу несколько районов в российском регионе
Силы ПВО России ночью в субботу, 7 февраля, отразили атаку украинских беспилотников на Ростовскую область. Об этом утром сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Согласно его информации, вражеские БПЛА пытались атаковать Чертковский, Шолоховский, Кашарский и Боковский районы.
В настоящий момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
При этом Слюсарь отметил, что в регионе все еще сохраняется беспилотная опасность. В связи с этим он призвал жителей области быть осторожными.