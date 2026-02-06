В США российский Т-14 «Армата» сочли жертвой и тупиком в развитии

Российский танк Т-14 «Армата» — не технологический провал или «декоративный элемент», а скорее жертва войны нового типа и тупик в развитии, считает обозреватель американского журнала 19FortyFive Брэндон Вайхерт.

Автор считает, что привычный ранее способ ведения боевых действий потерял свою актуальность, в результате чего основной боевой танк утратил статус «короля битвы», превратившись в мобильную артиллерийскую поддержку из-за распространения беспилотников и дальнобойных ракетных вооружений. Обозреватель называет Т-14 «Армата» слишком дорогим, в результате чего российская сторона в современных конфликтах отдала предпочтение надежному и легко обслуживаемому Т-72.

«Честно говоря, хотя основные боевые танки по-прежнему играют свою роль, они уже далеко не так важны для успешной наземной кампании, как раньше», — уверен автор.

Обозреватель сравнивает танки сегодня с линкорами времен Второй мировой войны. «Эти неповоротливые гиганты, тяжело бронированные и вооруженные, больше не являются необходимыми для прорыва вражеских линий или сдерживания наступления противника», — пишет он, отмечая, что авиаудары за пределами прямой видимости, атаки беспилотников, массированный огонь из мобильных артиллерийских установок решают боевые задачи эффективнее танков.

Вайхерт уверяет, что новая формула победы сводится к использованию дешевой, многочисленной и взаимозаменяемой военной техники, когда «в промышленных войнах на истощение количество важнее качества».

«Поэтому рассматривайте Т-14 не как разрекламированный провал, а как жертву меняющихся времен; тупик в развитии, который неизбежно приведет к тому, что россияне будут отдавать предпочтение более старым и дешевым основным боевым танкам, таким как Т-72, ​​для использования в качестве систем боевой поддержки, артиллерии, а также роев беспилотников, вместо того чтобы тратить время и деньги на строительство новых Т-14», — заключает автор.

Ранее Вайхерт заявил, что российский Т-72 можно назвать лучшим танком на Земле не потому, что он неуязвим, а потому, что он подходит для изнурительного боя.

В январе обозреватель журнала Исаак Зейтц заметил, что у российского танка T-72Б3M нет никаких шансов победить американский M1E3 Abrams.