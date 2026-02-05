В трех украинских городах прогремели взрывы

В трех украинских городах — Киеве, Сумах и Харькове — прогремели взрывы, об этом сообщает издание «Общественное».

По информации журналистов, в столице прозвучало минимум два взрыва, была объявлена воздушная тревога.

Как отмечает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», Киев атаковали ударные беспилотники, в нескольких местах возникли пожары.

Ранее, 4 февраля, Минобороны отчиталось о новых ударах по энергетической инфраструктуре Украины. Целями атак стали объекты, используемые в интересах украинского военно-промышленного комплекса, пояснили в оборонном ведомстве. Кроме того, были поражены места хранения и запуска беспилотников, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ.