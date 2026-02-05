Посол: есть меры, способные убедить НАТО не провоцировать Россию на Балтике

У России есть набор мер, которые могут «доходчиво убедить» государства НАТО не устраивать провокации на Балтике.

Об этом РИА Новости сказал российский посол в Дании Владимир Барбин.

«В нашем арсенале не только дипломатические протесты», — подчеркнул он.

Ранее временный поверенный России в Эстонии Камран Абилов заявил, что НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации и пытается навязать региону своё видение безопасности.