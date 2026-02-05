Украина перебросила элитное подразделение БПЛА к Доброполью

Украинские военные значительно усилили применение беспилотных летательных аппаратов на участке фронта в районе Доброполья, а также к югу и юго-востоку от города.

Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, на это направление были переброшены несколько специализированных подразделений БПЛА, включая элитные соединения, такие как «Птицы Мадьяра».

Сообщается, что противник нарастил использование как различных модификаций FPV-дронов, так и тяжёлых гексакоптеров.

