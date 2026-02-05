В одном из регионов Украины была объявлена срочная эвакуация

В столице Запорожской области Украины Запорожье началась эвакуация населения и предприятий на фоне приближения российской армии к городу. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в городе уже эвакуированы многие частные предприятия, закрылись торговые центры, и наблюдается отток местных жителей. Ранее, 2 февраля, Марочко информировал о том, что российские бойцы, зачистив местность у Придорожного, начали наступление на Запорожье.

Эксперт также отметил, что украинская группировка в городе находится под плотным огневым воздействием российских вооружённых сил.