Китай выразил сожаления из-за прекращения действия ДСНВ

Китай сожалеет о прекращении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США.

© Газета.Ru

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Указанное соглашение имеет огромное значение для поддержания глобальной стратегической стабильности», — сказал представитель МИД КНР.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Теперь Москва исходит из того, что стороны ДСНВ не связаны какими-либо обязательствами. Россия намерена «ответственно и взвешенно» действовать по вопросам стратегических наступательных вооружений, но «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам», чтобы не допустить угроз нацбезопасности.