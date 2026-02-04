Зеленский раскрыл число погибших украинских солдат на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл официальное число погибших украинских солдат.

Этими данными он поделился в интервью телеканалу France 2.

«На Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровых или мобилизованных, составляет 55 000 погибших», — сказал украинский лидер.

Зеленский сделал заявление после доклада Умерова

Он подчеркнул, что в это число не входят люди, которые сейчас считаются пропавшими без вести. По словам Зеленского, таких «большое количество».