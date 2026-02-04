ВВладимир Зеленский заявил о необходимости «реального» завершения войны, однако выступил категорически против любых уступок Москве, которые могут быть восприняты как поощрение. После доклада украинской делегации, участвующей в переговорах в Абу-Даби, глава киевского режима подчеркнул, что ждет от западных партнеров не просто деклараций, а силового обеспечения будущих договоренностей.

В обращении в Телеграм-канале Зеленский отметил, что позиция украинской стороны остается предельно четкой.

«Войну нужно завершать реально. Именно Россия должна быть готова к этому. И также партнеры должны быть готовы обеспечить это реально своими реальными гарантиями — гарантиями безопасности, — своим реальным давлением на агрессора», — написал Зеленский.

Кроме этого он выразил опасение, что компромиссный мир может стать лишь паузой перед новым конфликтом.

Иными словами, Зеленский повторил свое старое требование к Западу, чтобы на Москву было оказано такое давление, которое вынудит ее согласиться на устраивающие Киев условия мира. При этом в Кремле и в МИД РФ много раз объясняли Зеленскому, что-то как только он примет лежащее на столе соглашение, конфликт сразу будет прекращен.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, так как это сразу приведет к концу его власти.

Зеленский анонсировал обмен пленными

Госсекретарь США Марко Рубио в свою очередь сообщил, что спорных вопросов между Украиной и Россией на переговорах в Абу-Даби стало меньше, но территории и гарантии безопасности Киеву остаются самыми тяжелыми темами. При этом он не исключил, что дипломатический прорыв может произойти внезапно, как это было в Газе.