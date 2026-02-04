ФРГ готовится взять на себя роль ключевого логистического узла для переброски войск НАТО на восточное направление.

Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах по разоружению в Вене Юлия Жданова, ее слова приводит РИА Новости.

«Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на "восточный фланг"», — сказала она.

Дипломат отметила, что в случае вооруженного конфликта Германия будет готова в течение шести месяцев обеспечить размещение и транзит до 800 тысяч военнослужащих альянса, а также порядка 200 тысяч техники.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера Геральд Функе заявил, что Германии стоит готовиться к тяжелой войне с Россией с большим количеством потерь.