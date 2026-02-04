Инженер раскрыл характеристики сбитого ВС России редкого беспилотника

Беспилотник FDG33 VTOL, сбитый бойцами группировки войск «Север» Российской армии, относится к новому поколению дронов, он оснащен функциями вертикального взлета и посадки.

Об этом сообщил в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Беспилотник FDG33 VTOL относится к новому поколению дронов. Аббревиатура VTOL (Vertical Take Off and Landing) означает "вертикальный взлет и посадка". Стандартные БПЛА самолетного типа обычно запускаются с катапульты, а приземляются с помощью парашюта», — рассказал эксперт.

Кондратьев пояснил, что, согласно статистике, до 90 процентов аварий происходит именно на этапах взлета и посадки. Чтобы минимизировать риски, инженеры, проектировавшие эти дроны, соединили квадрокоптер и самолет. Получился дрон, который взлетает и садится вертикально, а основной горизонтальный полет совершает по самолетному принципу.

Однако академик отметил, что FDG33 — это китайский беспилотник, выдающихся тактико-технических характеристик у него нет, кроме возможности взлетать и садиться вертикально. По функционалу этот беспилотник является разведывательным, он имеет очень низкую массу полезной нагрузки — до трех килограммов, заключил специалист.

4 февраля стало известно, что в российском приграничье бойцы группировки войск «Север» сбили редкий беспилотник Вооруженных сил Украины FDG-33 VTOL. Дрон «Севера» засек передвижение редкого украинского БПЛА и уничтожил его.