Планирующий убийца: раскрыт секрет полета украинских дронов на 1600 км

Украинские формирования начали применять новую тактику экономии топлива, которая позволила увеличить предельную дальность полета беспилотников до 1600 километров. Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил в интервью News.ru, что для достижения таких показателей используется метод циклического отключения двигателя непосредственно в воздухе. Подобная техническая хитрость позволяет аппаратам преодолевать огромные расстояния.

Специалист пояснил, что дрон периодически переходит в режим планирования, что существенно снижает расход горючего.

«Беспилотник может лететь, планировать в течение минуты, потом снова включаться и продолжать полет еще какое-то время, затем он снова отрубается», — отметил эксперт.

Кнутов подчеркнул, что за счет такой манипуляции происходит серьезная экономия: «Такой подход позволяет значительно повышать дальность полетов, наверное, на 20% точно, а, может быть, и больше».

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал о комбинированном ударе по поселку Глинищево, где в результате налета пострадала больница и получили повреждения десятки жилых домов. В той атаке украинская сторона задействовала не только беспилотники, но и ракеты «Нептун».