Эксперт рассказал о новой тактике беспилотников ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что украинские беспилотники могут увеличивать дальность полета до 1600 километров за счет циклического отключения двигателя в воздухе. Об этом он рассказал News.ru.

Кнутов рассказал, что у ВСУ есть дроны, двигатели которых могут выключаться в полете. По его словам, такие беспилотники могут отключаться, планировать около минуты, а затем снова включаться.

Кнутов заявил, что такой подход экономит топливо и позволяет значительно увеличить дальность полета. По его оценке, таким способом дальность можно повысить на 20 процентов «а, может быть, и больше».

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ пытались атаковать регион «Жуком» - одним из своих новейших беспилотников. Отмечалось, что речь идет о дроне-камикадзе самолетного типа.