Минобороны заявило об ударах по последнему рубежу обороны Донбасса
ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ, расположенным в районе последнего рубежа обороны Украины в Донбассе, Краматорска, сообщили в Минобороны России.
По информации российского военного ведомства, удар был нанесен бойцами группировки войск «Юг».
Под удар ВС РФ попали позиции механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад украинской армии, поделились подробностями там.
Подчеркивается, что в зоне действия этой группировки вооруженные силы Украины потеряли до 165 боевиков.
Краматорск – административный центр подконтрольной Украине части Донбасса. За годы военных действий город превратили в мощный укрепрайон.
