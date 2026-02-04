ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ, расположенным в районе последнего рубежа обороны Украины в Донбассе, Краматорска, сообщили в Минобороны России.

По информации российского военного ведомства, удар был нанесен бойцами группировки войск «Юг».

Под удар ВС РФ попали позиции механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад украинской армии, поделились подробностями там.

Подчеркивается, что в зоне действия этой группировки вооруженные силы Украины потеряли до 165 боевиков.

Краматорск – административный центр подконтрольной Украине части Донбасса. За годы военных действий город превратили в мощный укрепрайон.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России освободили село Степановка в ДНР.