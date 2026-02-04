Названа цель производства сотен тысяч дронов в США к 2027 году

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что США создают многотысячный резерв беспилотников на случай военного конфликта с Россией. Об этом Кнутов рассказал порталу News.ru.

Третьего февраля Пентагон объявил, что 25 компаний будут соревноваться за возможность быстро поставить на вооружение США десятки тысяч недорогих ударных беспилотников. Программа министра обороны США Пита Хегсета по «завоеванию господства» в сфере беспилотников, запущенная в начале декабря 2025-го, направлена на быстрое и недорогое приобретение сотен тысяч дронов к 2027 году.

По мнению Кнутова, эта стратегия в первую очередь направлена против Китая, а не России. Однако «здесь может быть и политика, которая призвана отвлечь внимание Москвы», считает он.

«На самом деле американцы также готовятся к возможной войне с РФ», - заявил Кнутов.

По мнению эксперта, об этом могут также свидетельствовать запуск системы ПРО «Золотой купол» и нежелание США продлевать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).