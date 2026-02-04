Армия России освободила населенный пункт в ДНР

ВС РФ освободили Степановку в ДНР, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

По информации российского военного ведомства, село заняли подразделения Южной группировки войск.

Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям трех бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Приволье, Краматорск, Роскошное, Артема и Константиновка в Донецкой Народной Республике, поделились подробностями в Минобороны.