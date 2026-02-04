Российские бойцы вывели из города в зоне СВО месяцами прятавшихся в подвале мирных жителей

В зоне специальной военной операции (СВО) российские бойцы эвакуировали из Волчанска женщину и ее 32-летнего сына, которые месяцами прятались в подвале многоэтажки. Об этом сообщил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в Telegram.

По его словам, в 2025 году возле подвала, где укрывались мирные жители, разместили надпись «гражданские».

«Осенью того же года украинский дрон ударил по отцу этого семейства, который находился рядом с табличкой», — рассказал Ганчев, подчеркнув, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

Он добавил, что позже бойцы Вооруженных сил Украины намеренно подорвали подвал, однако матери и ее сыну удалось выжить. Их эвакуация продолжалась три дня. Сейчас мирные жители в безопасности.

Ранее оператор российского FPV-дрона вывел из Купянска двух мирных жителей, которые оказались матерью и сыном. Как выяснилось, мужчину и женщину заметили во время мониторингового облета окраины города. Убедившись, что беспилотник принадлежит России, они подали ему знак и попросили о помощи.