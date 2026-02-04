Названо главное преимущество нового российского комплекса «Гермес»

Военный эксперт Алексей Леонков назвал главным преимуществом российского комплекса «Гермес» возможность вести огонь сразу по пяти дронам. Об этом он рассказал Life.

Ранее ВС РФ начали применять в зоне спецоперации противодроновый зенитный ракетный комплекс «Гермес». Разработчики сообщили, что сама пусковая установка теперь рассчитана не на три выстрела, а на пять.

Леонков указал, что «Гермесом» можно оснащать как стационарные, так и подвижные комплексы - к примеру, бронеавтомобили. Эксперт подчеркнул, что комплекс может вести огонь одновременно по пяти воздушным целям.

Леонков отметил, что взрывчатого вещества вполне хватает, чтобы либо уничтожить, либо сильно повредить беспилотники самолётного типа. Он добавил, что речь идет именно о тех украинских беспилотниках, которые атакуют гражданские объекты.