США могут вторгнуться еще в одну страну

Отношения Кубы и США вновь обостряются, Вашингтон может готовиться к нападению на Гавану. Об этом пишет издание Forsal, ссылаясь на свои источники.

По данным портала, из-за угрозы нападения кубинские власти усиливают оборону, а президент США Дональд Трамп обещает нефтяную блокаду.

Аналитики газеты заявляют, что по всей стране увеличиваются оборонные мероприятия, а слова "капитуляция" и "поражение" стерты».

По мнению экспертов, на Иране и Венесуэле военные цели США не закончатся.

Ранее американские официальные лица выразили обеспокоенность в связи с приземлением якобы российского военно-транспортного самолета Ил-76 на кубинском военном аэродроме, расположенном примерно в 50 километрах к югу от Гаваны.