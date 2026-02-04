В Госдуме рассказали об ответе на атаку ВСУ по Брянской области
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ответ на удары ВСУ по Брянской области «не заставит себя ждать». Об этом депутат рассказал News.ru.
Утром 4 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 11 реактивных беспилотников самолетного типа, атаковавших регион.
Губернатор заявил, что в результате атаки ВСУ был уничтожен жилой кирпичный дом. Мирная жительница получила множественные ранения. Также повреждения получили 20 частных домов и 27 квартир многоквартирного дома.
«Ответ на удары ВСУ по Брянщине не заставит себя ждать. Это провокационные удары как раз в период переговоров», - заявил Колесник.
По мнению депутата, Украина пытается сорвать переговоры. Колесник заявил, что весь аппарат Владимира Зеленского - «нелегитимный, просроченный и уже держится на волоске».
«И это состояние они поддерживают такими атаками на мирных жителей, пытаясь доказать свою состоятельность кураторам из ЕС», - заключил депутат.