Удар Вооруженных сил Украины по Брянской области был не военной необходимостью, а террором против гражданского населения. Об этом заявил News.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, призвав к осуждению действий ВСУ.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил сегодня, что украинские военные нанесли по региону комбинированный удар системами реактивного залпового огня HIMARS, беспилотниками и ракетами большой дальности «Нептун». В результате ранена местная жительница, повреждены жилые дома.

По словам депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, женщина получила тяжелые ранения, значительный ущерб нанесен 20 частным домам и 27 квартирам.

«Эти удары целенаправленно наносились по гражданским объектам. Это не военная необходимость, это террор против гражданского населения, попытка посеять страх и причинить максимальные страдания. Такие действия не имеют оправдания и должны быть осуждены всем мировым сообществом», — подчеркнул он.

Он отметил, что ВСУ демонстрируют полное пренебрежение к человеческой жизни и США и их союзникам пора признать, против кого именно используется та разрушительная сила, которую они передали Киеву.

Зачем Зеленский обвинил РФ в нарушении перемирия

«Наша страна примет все необходимые меры для защиты своих граждан и территорий. Ответ последует, он будет жестким и точным», — заверил Иванов.

Напомним, что ранее Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по портовым терминалам в поселке Волна Темрюкского района Кубани. В результате атаки погибли три человека, восемь пострадали.