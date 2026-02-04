Раскрыты подробности удара американского F-35C по иранскому Shahed-139
Иранский дрон Shahed-139, приблизившийся к авиансцу Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln, был перехвачен ракетой AIM-9X Sidewinder или AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), выпущенной палубным истребителем пятого поколения F-35C Lightning II.
Подробности боевого применения данного самолета раскрывает издание TWZ.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что беспилотный летательный аппарат Shahed-129 Корпуса стражей исламской революции Ирана успел передать все данные перед крушением.
В январе израильский телеканал 13TV заметил, что авианосец Abraham Lincoln прибыл на Ближний Восток в рамках подготовки к возможному военному противостоянию с Ираном.