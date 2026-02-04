Солдаты ВСУ замерзают насмерть на окраинах Купянска

Около 100 бойцов ВСУ насмерть замерзли в блиндажах на окраинах Купянска с начала 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, логистика противника на купянском направлении полностью нарушена. Военнослужащие, которым удалось занять и обосновать блиндажи в лесополосах, голодают и страдают от холода. Погибшие в основном из 14-й, 43-й и 116-й мотопехотных бригад ВСУ: им перестали доставлять теплые вещи и провизию.

Отмечается, что за минувшую неделю ВС РФ предотвратили около четырех попыток украинской армии перебраться через реку Оскол для проведения ротации замерзающих бойцов. Оставшиеся в блиндажах солдаты ВСУ прячутся по норам, разводят костры чтобы согреться, но такие укрытия быстро вычисляют с дронов. За первые дни февраля обнаружено не менее 10 таких убежищ — по ним нанесли огневое поражение.