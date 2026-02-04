Российская армия прорвала еще один участок фронта на фоне нехватки солдат в рядах ВСУ. Как сообщает «Царьград», на Украине открыто заявляют, что конфликт закончится весной, а некоторые уже принимают конкретные шаги навстречу капитуляции.

Информационная война вокруг Купянска-Узлового

По информации канала «Два Майора», с купянского направления сообщают об отсутствии положительных изменений обстановки, в том числе «в части докладов наверх с мест». Однако это касается лишь прекращения «красивых докладов» — информационная война продолжается, сместив вектор внимания на Купянск-Узловой.

В частности, 30 и 31 января бойцы ВС РФ сняли видео своего присутствия в городе. 2 февраля ВСУ опубликовали провокационное видео «из центра города». При этом на всех трех роликах не слышно стрельбы, пролетов БПЛА и прочего.

Офицер ВСУ на кадрах показал двух солдат в форме российской армии, заявив, что это якобы военнопленные ВС РФ. Одним из аргументов украинца стало то, что он без бронежилета, в отличие от «пленных». Однако это и стало вызывать вопросы: даже если бы видео и было правдой, то в городе, куда якобы «только просачиваются» российские подразделения, не было бы безопасно гулять без бронежилета под огнем БПЛА и артиллерии.

Таким образом, ситуация вокруг Узлового схожа с той, которая была вокруг Купянска — территория покрыта «туманом войны», а возникшую пустоту в медийном поле заполняют посредством всех возможных инструментов.

16 км до «крепости» ВСУ

Пока противник отрицает факт боестолкновения и продвижение ВС РФ на константиновском направлении, где у военных наблюдаются значительные успехи в самом городе. По данным «Двух Майоров», российские подразделения расширяют зону контроля к северу от Клебан-Быкского водохранилища. У противника еще есть возможность проводить локальные контратаки, однако передовые части оказываются под бомбардировками.

По данным канала, посвященного 150-му полку НМ ДНР, продвижение российских войск зафиксировано на юго-востоке Константиновки. По данным военкора Юрия Котенка, ВС РФ идут со стороны поселка Ильича и в районе Красного Городка. Со стороны Новодмитровки подразделения зашли в частный сектор и ведут бои в лесной зоне. Северо-восточнее и восточнее Новодмитровки бойцы продолжают защищать территорию в направлении Червоного и Часов Яра.

На краматорском направлении — ожесточенные бои в районах Майское — Веролюбовка, Приволье — Миньковка — Новомарково. Там противник активно контратакует с высот. Котенок отмечает, что ВСУ осознают, что на этом участке до Славянско-Краматорской агломерации остается всего 16 км, из-за чего стремятся не допустить прорыва.

Ожесточенные бои в приграничье

Весомые тактические подвижки наблюдаются на миропольском направлении в Сумской области. Штурмовики группировки войск «Север» заняли господствующую высоту севернее урочища Логвиновка и закрепились в лесах заказника «Александрийский». Теперь под прямым огневым контролем находится все Мирополье и Запселье, которые еще полтора года назад были передовыми логистическими узлами ВСУ для переброски в Курскую область.

На харьковском направлении наши войска развивают наступление, в частности, на крупный райцентр Великий Бурлук. Как пишет Readovka, хоть ВСУ и подготовили там укрепления, их ценность теряется из-за встречного движения ВС РФ в районе Волчанска.

«А учитывая острую нехватку пехоты, противник вряд ли сможет полноценно воспользоваться своими фортификациями. Наступление на Великий Бурлук не является локальным — оно вписывается в общий замысел группировки "Север" по "растаскиванию" ВСУ по всей линии фронта в Харьковской области», — подчеркивает издание.

На Украине готовятся к миру

Украинские чиновники и офицеры на фоне этого словно сознательно ведут к завершению конфликта. Канал «Резидент» заявил об этом категорически, отмечая, что те, кто готов подстроиться, уже понимают это.

«До мира осталось немного, весной будет заключен договор, все это понимают и уже открыто призывают остановить бусификацию. Нардепы уловили тренд и публично требуют от министра обороны навести порядок, чтобы прекратить беспредел ТЦК, который приводит к массовому СЗЧ в армии», — отмечается в публикации.

Выступать с подобными заявлениями и призывами стали выступать даже губернаторы и гаулейтеры. Например, глава ОВА Николаевской области Виталий Ким на днях призвал соглашаться на любое мирное соглашение — «люди устали», а армия «не вывозит».

Расшифровано предсказание Жириновского об окончании СВО

Украинцы заявили о якобы прекращении конфликта весной из-за того, что скоро президенту США Дональду Трампу будет не до украинского кризиса — приближаются выборы в Сенат, где республиканцы рискуют не набрать большинство. Из-за этого глава Штатов либо вынудит Киев подписать мир, либо просто выйдет из конфликта.

Однако конец боевых действий весной кажется сомнительным. Например, генсек НАТО Марк Рютте прямо заявил, что после подписания мира «на Украине сразу появятся войска НАТО». Вряд ли он не понимает, что это неприемлемо для Москвы.