В России участнику СВО отказали в выплате за ранение

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) участнику СВО отказали в выплате за ранение. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Предметом спора стала выплата в размере одного миллиона рублей, которую не перечислили военнослужащему. Суд первой инстанции оставил требования истца без удовлетворения, прокуратура обжаловала решение, подав апелляционное представление.

Суд ЯНАО требования прокуратуры удовлетворил, признав за солдатом право на получение выплаты в полном объеме. Апелляционное определение вступило в силу в день вынесения.

В похожей ситуации оказался житель Бурятии, также участвовавший в СВО. Основанием для отказа ему в выплате стало отсутствие справки. Помощь солдату со сбором документов оказала уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.