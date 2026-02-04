В США планируют создать сотни тысяч дронов-камикадзе

Пентагон собирается создать сотни тысяч дронов-камиадзе к 2027 году, пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.

Для выпуска и испытания дронов Соединенные Штаты пригласили двадцать пять компаний, в том числе две украинские, поделились подробностями там.

Министерство к 2027 году будет располагать сотнями тысяч вооруженных БПЛА для атак одноразового действия, отмечается в заявлении.

18 декабря Центральное командование Военно-морских сил США сообщило, что американские военнослужащие запустили ударный дрон-камикадзе морского базирования «Лукас».

Пуск был проведен с боевого корабля прибрежной зоны USS Santa Barbara.