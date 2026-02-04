Губернатор Брянской области Александр Богомаз в среду, 4 февраля, сообщил, что по региону был нанесен удар со стороны ВСУ с использованием систем РСЗО HIMARS и управляемых ракет большой дальности «Нептун».

По его данным, атака включала комбинированное применение реактивных залповых установок, реактивных БПЛА самолетного типа и дальнобойных управляемых ракет.

Богомаз отметил, что российские подразделения противовоздушной обороны смогли перехватить и уничтожить часть атакующих средств.

— Благодаря подразделениям ПВО министерства обороны РФ уничтожены управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 11 реактивных БПЛА самолетного типа, — говорится в Telegram-канале Богомаза.

24 января оперативный штаб Белгорода сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу со стороны ВСУ с помощью ракетной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки никто не пострадал.