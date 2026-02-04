«Критическая угроза»: к чему приведет конец ДСНВ

Доктор исторических наук, академик РАН Алексей Арбатов считает, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) перестанет существовать, так как президент США Дональд Трамп не хочет продлевать соглашения, заключенные демократами. Об этом ученый рассказал «Аргументам и фактам».

В феврале 2026 года истекает срок действия последнего договора России и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Осенью 2025-го президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова в течение еще года после этого придерживаться ограничений по ДСНВ, если на аналогичные шаги пойдут США.

В рамках ДСНВ Россия и США должны проводить инспекции на объектах друг друга. Летом 2022-го РФ объявила о временном прекращении инспекций на своих объектах, заявив, что процессу мешают санкции.

В ноябре 2022 года в Каире должно было пройти заседание комиссии по ДСНВ. Встречу отменили, в МИД России заявили, что США хотели обсуждать лишь вопрос возобновления инспекций, а для Москвы приоритетными были другие вопросы.

В феврале 2023 года Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Президент отмечал, что сам Запад не дает России возможности проводить полноценные инспекции на своих объектах. В то же время российские власти заявляли о готовности и далее придерживаться ограничений по количеству ракет, предусмотренных договором.

В июне 2023-го власти США объявили, что прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе о ракетах и пусковых установках.

«Если через пару дней США не пошевелятся, то можно ответственно сказать, что президенту Дональду Трампу продлить договоры помешало то, что они были заключены демократическими президентами, которых он ненавидит», - заявил Арбатов.

По его мнению, Трамп также ненавидит элиты США, выступающие за договорно-правовое ограничение ядерных вооружений. Ученый считает, что у президента США нет «склонности к ядерному разоружению».

Арбатов добавил, что один из ближайших соратников Трампа, госсекретарь Марко Рубио, «вполне лояльно» относится к ядерному оружию. Арбатов обратил внимание, что Трамп поддержал осеннее предложение Путина по ДСНВ, но ничего предпринимать не стал.

«Просто отвергнуть это он не мог. Во-первых, хотел с Путиным улучшить отношения. А во-вторых, он же сам выступал за денуклеаризацию, правда, не понимая, что вообще означает этот термин. <…> Скорее всего, после 5 февраля этот договор перестанет существовать», - заявил академик.

Он добавил, что окончание действия ДСНВ не создаст немедленной «критической угрозы»: за последние 35 лет стратегические ядерные вооружения были существенно сокращены. Любой крупной стратегической системе вооружения требуется 30-40 лет жизненного цикла: необходимо время на разработку, испытания, производство и развертывание.

«Так что сказать, что 6 февраля начнется безудержная гонка вооружений, не выйдет», - подчеркнул Арбатов.

Однако в будущем, по его мнению, стороны начнут создавать новое оружие, стратегическая стабильность будет размываться, а угроза ядерной войны вырастет.