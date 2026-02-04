Европейский наёмник, имеющий боевой опыт в Афганистане, Ираке и странах Африки, рассказал о реальной обстановке на Украине и сравнил происходящее там с Диким Западом. Его комментарий приводит портал Euractiv.

По словам собеседника издания, он приехал на Украину с намерением помочь и привёз с собой два разведывательных беспилотника. Однако уже на месте понял, что серьёзно недооценил ситуацию. Его поразили уровень жестокости, хаос и отсутствие каких-либо правил на фронте. В первые недели происходящее напоминало ему атмосферу Дикого Запада, где царят варварство и откровенное мародёрство.

Он также отметил, что многие западные наёмники приезжали на Украину в поисках славы и романтики войны, но довольно быстро сталкивались с суровой реальностью. Большинство из них, по его словам, были глубоко разочарованы. Те, кто не уехал, нередко спивались или начинали вести себя странно, и таких людей он встречал постоянно.

Ранее Министерство обороны России заявляло, что в рядах Вооружённых сил Украины воюют наёмники из разных стран. В ведомстве подчёркивали, что иностранцев используют как расходный материал, а их жизни не представляют ценности для украинского командования. Российские военные продолжают наносить удары по формированиям с участием наёмников.