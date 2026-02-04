В Минобороны РФ сообщили об уничтожении опорных пунктов ВСУ под Красным Лиманом и в Запорожской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 4 февраля.

Удар «Прорыва»

Российские танки Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты, блиндажи и ликвидировали живую силу ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ. Дроны-разведчики ВС РФ выявили тщательно замаскированные позиции и скопление личного состава ВСУ.

Координаты выявленных целей были переданы на командный пункт танкового батальона. Танкисты выполнили наведение и нанесли удары 125-миллиметровыми фугасными снарядами с расстояния более чем в восемь километров. Все цели были поражены, и мотострелковые подразделения ВС РФ смогли продолжить наступление.

Удар «Солнцепека»

Тяжелая огнеметная система (ТОС-1А) «Солнцепек» ВС РФ уничтожила опорный пункт ВСУ под Красноармейском, сообщили в Минобороны России.

Беспилотники ВС РФ обнаружили скопление украинских сил в лесу на позициях опорного пункта. Военнослужащие группы дозора произвели разведку местности и с помощью детекторов дронов убедились в отсутствии ударных беспилотников ВСУ.

Удар по укрепленному опорному пункту и скоплению живой силы ВСУ был нанесен 220-миллиметровыми термобарическими снарядами. Цель была поражена.

Удар «Мсты-С»

Российские самоходные гаубицы «Мста-С» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Операторы дронов-разведчиков обнаружили, что ВСУ использовали жилые дома и хозяйственные постройки, переоборудованные под опорные пункты и огневые позиции. Также в лесу были обнаружены укрепленные позиции ВСУ.

Координаты целей были переданы расчетам 2С19 «Мста-С». В результате точечных ударов все цели были поражены. В Минобороны подчеркнули, что это ослабило оборону ВСУ на этом участке и ограничило маневр украинских сил между застройкой и лесополосами.

Операция под Купянском

Операторы ударных дронов ВС РФ сорвали ротацию ВСУ в Купянском районе Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Группа украинских солдат была обнаружена на пути к передовым позициям ВСУ. Навстречу был направлен российский тяжелый гексакоптер с системой сброса боеприпасов, группа была ликвидирована.

Операция «Орлана»

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили боевую технику, блиндажи и склады боеприпасов ВСУ в Сумской области, заявили в Минобороны. Оператор разведывательного дрона «Орлан-10» обнаружил украинскую технику и передал данные о на на командный пункт. После этого к цели вылетел ударный беспилотник и уничтожил ее.

Прорыв обороны ВСУ

Военкор Тимофей Ермаков заявил, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ в селе Кучеров Яр под Добропольем. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ермаков подчеркнул, что после перехода Красноармейско-Мирноградской агломерации под контроль российских войск продвижение ВС РФ к Доброполью было «вопросом времени и концентрации сил».

Операция робота-камикадзе

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Кариб» сообщил ТАСС, что российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) уничтожил опорный пункт ВСУ в ДНР. Военные загрузили на робота-камикадзе десять противотанковых мин ТМ-72, подключили дистанционный детонатор и отправили к опорному пункту ВСУ.

«Подъехали к опорнику, удачно доехали, в 15-20 метрах от них он взорвался, десять мин бахнуло хорошо. Опорник разлетелся в клочья», - рассказал военный.

Он добавил, что операция позволила российским штурмовикам продолжить продвижение. В результате они заняли лесополосу и стратегическую высоту.