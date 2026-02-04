Белоусов поставил важную задачу по вооружению

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил обеспечить бесперебойное производство и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники для нужд группировок ВС РФ в зоне спецоперации на Украине.

Об этом рассказали в оборонном ведомстве журналисту URA.RU.

«Андрей Белоусов поставил задачу по обеспечению бесперебойного производства и поставок особо востребованных образцов военной и спецтехники», — говорится в сообщении военного министерства.

Такую задачу Белоусов поставил во время совещания.

Там подвели итоги производства и поставок продукции военного назначения за январь текущего года. Участники заседания доложили министру о выполнении гособоронзаказа, состоянии производственной кооперации и загрузке предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее Минобороны России, Минкультуры и Сбербанк подписали два соглашения о развитии социальной и медицинской инфраструктуры для военнослужащих. В стране будут построены объекты для реабилитации российских военных.