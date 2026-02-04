Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически потеряли контроль над поселком Песчаное на Купянском направлении. Об этом со ссылкой на данные украинского военного с позывным Мучной пишут «Аргументы и факты».

Он отметил, что российские войска практически сломили сопротивление ВСУ в Песчаном и проводят на территории поселка «стабилизационные мероприятия».

При этом окончательный переход населенного пункта под контроль военнослужащих ВС России является лишь вопросом времени, уверен Мучной.

Украинский военный сообщил также о наступлении подразделений России к югу от Песчаного и об их продвижении в окрестностях Новоосинова и в районе Куриловки и Подолов.

Напомним, что накануне военкор Руслан Татаринов сообщил о том, что ВС РФ провели серию успешных контратак около Купянска и наладили снабжение частей, которые удерживают оборону в микрорайоне Юбилейный. Кроме того, по его данным, российские военные прорвались около Петропавловки, на северо-востоке от Купянска, а также атаковали со стороны промзоны и зашли на окраины села Подолы.