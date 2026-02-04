Военнослужащих из тыла стали переводить в боевые подразделения ВСУ вне зависимости от состояния здоровья, а в ВДВ начали попадать даже инвалиды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинских военнопленных.

По словам пленного бойца из 79-й бригады ВСУ Сергея Салко, обучение новобранцев длится всего два месяца. Он подчеркивает, что за это время «ВДВшниками стать вообще невозможно».

«Потому что сейчас набирают всех инвалидов с пластинами в ногах, без пальцев, без глаз. Вот такие сейчас ВДВшники», — добавил Салко.

Другой пленный из 61-го полка ВСУ Роман Сидляр заявил — в боевых подразделениях настолько не хватает личного состава, что в них переводят из тыловых подразделений всех подряд. Например, его направили на линию боевого соприкосновения несмотря на возраст в 59 лет.