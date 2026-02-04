ВС России начали применять новый противодроновый ППЗРК

Вооруженные силы (ВС) России начали применять новый противодроновый переносной зенитный ракетный комплекс (ППЗРК) «Гермес». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на представителя НПО «Кайсант».

«Несколько образцов ППЗРК "Гермес" направлено для апробации в зону спецоперации. (...) Комплекс стал более управляемым. Кроме того, сама пусковая установка теперь рассчитана не на три выстрела, а на пять», — рассказал собеседник агентства.

Ранее ВС России начали применять в зоне спецоперации новые дроны. Речь об «Упырь-18» повышенной грузоподъемности, которые могут разрушать укрепленные блиндажи с помощью 10-килограммовых мин.